Illa afirma que l'amnistia és el camí per no quedar atrapats "en el passat ni en el rancor"

BARCELONA 18 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que l'amnistia és el camí per no quedar atrapats "en el passat ni en el rancor".
En un acte sobre mobilitat a Mataró (Barcelona), ha afirmat que és una obertura al futur: "Un futur que ja està aquí, i un futur que volem construir tots, pensem el que pensem i vinguem d'on vinguem".
"Pesi a qui pesi, Catalunya aposta d'una forma rotunda i irreversible per la convivència i pel futur en el marc d'una Espanya plural", ha afegit.