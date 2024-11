Illa afirma que hi ha "gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena"

Aposta per perfeccionar els mecanismes de resposta i adverteix que "el risc zero no existeix"

BARCELONA, 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que hi ha "gent dolenta que s'ha aprofitat de la desgràcia aliena" a la Comunitat Valenciana després del pas de la dana.

En una compareixença en el ple del Parlament per explicar la gestió del Govern català del temporal, també ha assegurat que "afortunadament" s'ha vist més bondat que maldat i ha destacat la solidaritat de la ciutadania.

ONADA DE SOLIDARITAT

Illa ha destacat que hi ha hagut "una onada important" de solidaritat i ha qualificat de molt lloable la resposta de la ciutadania de Catalunya en forma d'ajuda material canalitzada per institucions i entitats civils, a la qual ha expressat el seu agraïment.

Així mateix, ha posat en valor el paper de les institucions públiques per respondre a successos com la dana: "Institucions que han de tenir serveis públics ben dotats i que, per tant, necessiten recursos per dotar aquests serveis públics. Ho dic també per plantejaments que veiem de vegades".

"APRENDRE DEL QUE HA PASSAT"

Durant la seva intervenció, en la qual ha explicat els processos d'actuació per part de la Generalitat de Catalunya des de dimarts passat per donar resposta al temporal, també ha instat a "aprendre del que ha passat i veure quines coses es poden fer millor".

En aquest sentit, ha reiterat els acords del Consell Executiu de dimarts, entre els quals ha destacat la voluntat del Govern de facilitar recursos als municipis perquè tinguin plans de Protecció Civil i d'actualitzar la cartografia de les zones inundables de Catalunya.

Així, ha afirmat que "sempre hi ha la possibilitat de perfeccionar els mecanismes de resposta" però que la resposta dels serveis públics catalans i de la ciutadania ha estat, a parer seu, correcta.

"No oblidem que som vulnerables i que el risc zero no existeix", ha apuntat Illa, que ha recordat la pandèmia del coronavirus i l'erupció del volcà de La Palma, a les Canàries.

PETICIONS DE MAZÓN

Illa ha explicat que el president de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, li va demanar personalment el dimecres dia 30 d'octubre que Catalunya tingués activat un helicòpter medicalitzat i que el va tenir disponible des de dimecres a mig matí.

Respecte a la petició d'unitats de Bombers de la Generalitat, Illa ha indicat que es va enviar un primer contingent de 80 bombers que va tornar dilluns i que s'ha reemplaçat per 90 bombers més, tots voluntaris, i dues persones del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) de reforç.

"La tercera petició que hem rebut com a Govern de Catalunya de la Comunitat Valenciana ha estat de metges forenses. S'hi van desplaçar 12", ha afegit Illa, que ha afirmat que va traslladar a Mazón que els serveis que poguessin necessitar estarien disponibles el temps que calgués.

Finalment, ha destacat la col·laboració institucional, especialment en moments d'emergència i dificultat, i ha conclòs: "Col·laborar i no confrontar, aquesta és la clau".