Illa afirma que habilitaran "ben aviat" una nova modalitat d'ES-Alert per a avisos preventius

BARCELONA, 20 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern engegarà "ben aviat" una nova modalitat d'ES-Alert per a avisos preventius amb l'objectiu de diferenciar-la dels avisos per comunicar alertes immediates o restriccions.
En una entrevista a Catalunya Ràdio aquest dimarts recollida per Europa Press, ha dit que els ES-Alert són una eina útil, però que l'estan perfeccionant estudiant com funcionen altres països, com per exemple el Japó.
"Serà un ES-Alert de precaució, d'avís, no com els que fem ara, que són per comunicar restriccions o estats d'alerta; seran previs", ha detallat.
Illa s'ha mostrat satisfet de com funciona aquesta eina, i ha assegurat que ajuda a generar una cultura d'autoprotecció contra fenòmens meteorològics extrems o situacions d'emergència.
Ha defensat que el nou escenari climàtic "que encara alguns neguen" obliga les institucions a actuar amb polítiques de mitigació, però també d'adaptació a la nova realitat.
DESNONAMENTS
Més enllà d'aquesta qüestió, Illa ha abordat la situació de l'habitatge, del qual ha negat que hagi disminuït l'oferta en el mercat per les polítiques del Govern i ha reivindicat regular-lo, a més de fomentar-ne la construcció.
Respecte als empresaris que defensen regular el mercat energètic davant la pujada de preus i no fer-ho amb el de l'habitatge, ha dit que "el metre ha de mesurar 100 centímetres per a tot".
Preguntat per si ell farà vaga l'11 de novembre, ha respost: "El president de la Generalitat no fa vaga. El president de la Generalitat respecta el dret de vaga, treballa perquè tothom que el vulgui exercir el pugui exercir, però estaré fent front a les meves obligacions".
També s'ha referit al desnonament d'Annabel Gavaldà, germana del cantant d'Els Pets, Lluís Gavaldà, i ha afirmat que s'ha paralitzat: "La informació que tinc és que aquest desnonament s'ha aturat".
I ha assegurat que ha estat gràcies als decrets d'habitatge del Govern: "Aquest desnonament, gràcies al decret que alguns no voten, i és una ocasió que tinc per tornar-los a demanar que hi donin suport, s'ha pogut aturar".
DEBAT EDUCATIU
En educació, Illa ha afirmat que hi ha converses amb els sindicats, i ha reivindicat que el Govern ha afrontat el debat sobre l'educació i que hi està compromès: "Hem de fer un replantejament del sistema", que es faci amb un debat ampli entre tots els agents implicats.
Ha apuntat a les decisions respecte a l'ús de les pantalles i la digitalització, a reforçar o reorientar l'escola inclusiva, l'autonomia dels centres, l'autoritat dels docents o l'avaluació, entre altres qüestions: "El que més m'amoïna és que encertem exactament cap on anem".
ATURADA A RODALIES
Respecte a Rodalies i a l'aturada de maquinistes de principis d'octubre arran de les afectacions a la xarxa per un temporal, ha reiterat la idea que "la seguretat no és subjectiva", i ha mantingut que el Govern té interlocució amb els sindicats de maquinistes, però que quan hi hagi alguna actitud que no consideri adequada, ho explicarà.
Illa ha admès que en assumptes com la informació a l'usuari hi ha un "recorregut claríssim de millora", i que és una de les qüestions que abordaran aquesta setmana en una reunió amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente.
ELS ALDARULLS A FRANÇA
El president també s'ha referit als aldarulls d'aquests últims dies a França, que ha considerat un senyal de part de la població francesa per expressar la seva inquietud per algunes qüestions, tot i que ha advertit de la presència de "grups radicals de tot signe".
"Aprofiten aquestes protestes per generar violència, que jo condemno rotundament", i ha cridat a canalitzar aquest descontentament en propostes i canvis des de les institucions democràtiques davant la instrumentació de l'extrema dreta.