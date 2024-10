Illa afirma que el Govern treballa per "millorar" l'Aeroport de Barcelona

Assegura que estan complint amb el calendari del traspàs de Rodalies

BARCELONA, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que el Govern treballa per "millorar" l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i per garantir la connectivitat de l'economia catalana.

"El nostre objectiu és millorar l'Aeroport Josep Tarradellas Barcelona-el Prat i garantir la connectivitat de l'economia catalana; no hi ha economia que pugui competir si no està connectada", ha dit en el discurs d'inici del debat de política general (DPG).

En aquest sentit, ha assegurat que l'executiu ja treballa en aquesta millora i que aquest mateix dimarts s'ha reunit la comissió tècnica que ha de proporcionar solucions sobre l'ampliació de l'aeroport, el diagnòstic del qual s'espera per al primer trimestre del 2025.

"A partir d'aquí, el conjunt de la cambra coneixerà el parer del Govern i prendrem les decisions que hàgim de prendre com a país", ha afegit.

GENERAR PROSPERITAT

Illa ha reivindicat les infraestructures com a generadors de prosperitat a Catalunya: "Ens ocuparem que a Catalunya hi hagi les condicions perquè es pugui generar prosperitat. Això vol dir aigua, això vol dir energia, això vol dir infraestructures".

Durant el discurs, dues persones que eren a la tribuna del públic han mostrat una pancarta en contra de l'Aviation Week, que se celebrarà a finals d'aquest mes a Fira de Barcelona.

MILLORAR RODALIES

En relació amb el traspàs de Rodalies, Illa ha assegurat que estan complint amb el calendari, el qual ha recordat que va ser acordat i negociat per l'anterior Govern.

Així mateix, ha dit que abans d'acabar aquest any traslladaran al Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible "el model d'empresa mixta Generalitat-Estat per a aquesta gestió de Rodalies".

També ha explicat que la portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha mantingut una reunió amb el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, per desbloquejar 710 milions d'euros en convenis d'execució.

En relació amb el tall ferroviari a Roda de Berà (Tarragona), ha defensat que són "obres de millora importants" que formen part del corredor mediterrani, i ha assegurat que treballaran per minimitzar les afectacions, que s'allargaran fins al mes de març.

"Si volem millorar el funcionament de Rodalies, hem de fer obres i aquestes obres tindran necessàriament una afectació. El compromís del Govern és que es facin com més ràpid millor, amb el mínim d'afectacions possibles", ha afegit.

A més, en matèria d'aigua, Illa ha reiterat que s'està reduint el termini d'execució de la connectivitat al Priorat i planificant infraestructures com la salinitzadora de la Costa Brava Nord.