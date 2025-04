Illa afirma que Francesc apostava per l'entesa i el "consens ampli" a Catalunya

Destaca de la seva trobada fa un any que era una persona "obsessionada amb la pau"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimarts que el papa Francesc apostava "per una entesa entre tots i per un consens ampli" a Catalunya.

Ho ha dit en una entrevista a La 1 recollida per Europa Press, en què ha recordat la trobada que van mantenir fa un any: "En concret, respecte a Catalunya, coneixia bé la situació i apostava per això, per una entesa entre tots i per un consens ampli".

Ha valorat que era un home que buscava "sempre allò que uneix" i que estava molt preocupat pels més desfavorits.

De la trobada, que ha definit com impactant i de la qual té un record molt nítid, ha destacat que Francesc era una persona "obsessionada amb la pau", en referència amb el conflicte a Gaza.

UNA VEU "MOLT NECESSÀRIA"

Illa ha expressat que Francesc era un autèntic líder moral, ha considerat que la veu del Papa era "molt necessària" i ha desitjat que el pròxim pontífex continuï el camí obert per Francesc en molts àmbits.

Preguntat pel llegat que deixa als líders polítics, ha opinat que el seu missatge crida a tenir present que "la societat som tots i no cal deixar ningú enrere" perquè tothom mereix dignitat.

"Les institucions estan per això, per no deixar ningú enrere i per ocupar-nos dels més desfavorits. Aquest accent en els més desfavorits, en la justícia social, em sembla que és el llegat fonamental per als que ens dediquem al servei públic", ha afegit.