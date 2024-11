Illa afirma que el finançament singular "no trencarà res" i servirà per millorar serveis

Insta Junts a col·laborar amb els pressupostos "si tan importants creuen que són"

BARCELONA, 13 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reafirmat aquest dimecres que el finançament singular per a Catalunya pactat amb ERC "no trencarà res" i que, a parer seu, servirà per reforçar serveis públics i per millorar les coses a Catalunya i la resta d'Espanya.

Així ho ha defensat en el ple del Parlament, en resposta al líder del PP català, Alejandro Fernández, a qui Illa ha preguntat què faran els populars davant un nou finançament que serveix per defensar els interessos de Catalunya, textualment.

Illa ha subratllat que "hi haurà un nou sistema de finançament en els termes exactes" que es van acordar amb ERC, i ha recordat que l'estat del benestar depèn del finançament autonòmic perquè la sanitat i l'educació són competències de les comunitats autònomes.

"És un sistema de finançament que no hem vist que ningú no defensi que no s'hagi de millorar. I no el millorarem abaixant impostos, com fan alguns col·legues seus que governen en algunes comunitats autònomes", ha retret Illa al líder popular.

També ha remarcat que falten quatre punts del PIB en recaptació fiscal per arribar a la mitjana de la UE: "Cal recuperar aquest diferencial".

PRESSUPOSTOS: ALLARGA LA MÀ A JUNTS

Preguntat pel president de Junts al Parlament, Albert Batet, sobre quan estaran llestos els pressupostos del 2025, Illa ha instat Junts i la resta dels grups de la cambra catalana a col·laborar en l'aprovació dels comptes "si tan importants creuen que són".

"La responsabilitat la tinc molt clara: la tinc jo. Efectivament, és responsabilitat del Govern portar els pressupostos a aquesta cambra, i els portarem. El meu govern és un govern en minoria i ho sé des del primer minut, i actuo amb conseqüència, amb generositat, si més no ho intentem, i parlant amb tots", ha subratllat.

Seguint aquestes declaracions, el president del grup parlamentari del PSC, Ferran Pedret, ha recordat en el seu torn de paraula que, quan Junts ha estat a la Generalitat en legislatures passades, els pressupostos no han arribat a temps el primer dia de l'any malgrat tenir majoria parlamentària.

SENSE BENEFICIS FISCALS AL HARDROCK

Sobre la moció que presenta ERC en el ple del Parlament per eliminar els beneficis fiscals al casino del Hard Rock, Illa ha anunciat que donaran suport a aquesta mesura perquè és part de l'acord d'investidura subscrit entre socialistes i republicans.

"El compromís que hem subscrit és el de revertir beneficis fiscals que hi ha al centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou i, per tant, nosaltres teníem previst complir aquest compromís amb la llei de mesures d'acompanyament dels pressupostos", ha detallat.

Amb això, Illa ha reivindicat un finançament "just i equilibrat" perquè la prosperitat que es generi a Catalunya sigui compartida entre tots els ciutadans, i ha reiterat que, en el context actual, els beneficis fiscals del Hard Rock no tenen raó de ser, textualment.