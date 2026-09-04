Illa afirma que farà "el que sigui" per preservar els llocs de feina de Seat

BARCELONA 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que està en contacte amb els màxims responsables del grup Volkswagen i de Seat a Catalunya i que el Govern farà "el que sigui" per preservar els llocs de feina de la companyia a Catalunya.
Així ho ha afirmat en una atenció als mitjans aquest divendres, durant el seu viatge institucional a Ucraïna, després que el Consell de Supervisió de Grup Volkswagen aprovés dijous, per unanimitat, el Future Plan 2030, un programa de transformació que inclou una reducció de la capacitat de la plantilla mundial d'aproximadament 50.000 llocs de feina, inclosos llocs directius.
En aquest sentit, Illa ha recordat que la indústria i els llocs de feina són "essencials" per a l'economia catalana i que el Govern farà tot el que estigui a les seves mans per preservar-los.