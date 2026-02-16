Illa afirma que evitar la compra especulativa d'habitatge no posa en risc la propietat privada

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que evitar la compra especulativa d'habitatge no posa "en risc" ni en discussió la propietat privada.
Ho ha dit durant l'acte de l'acord de col·laboració amb les diòcesis catalanes per a la cessió d'immobles de titularitat de l'Església per crear habitatge social.
"Diem que hi ha un bé, una funció social de la propietat privada, que és també l'accés a l'habitatge. I volem garantir que aquesta funció es preserva, sense fer res que no estiguin fent alguns altres països, per cert, de l'entorn europeu", ha afegit.
NOTÍCIES "AVIAT"
Illa ha afirmat que el Govern està estudiant la compra especulativa i ha dit: "Esperem que aviat també puguem tenir notícies en aquest sentit".
El president s'ha expressat en aquests termes després de publicar-se dissabte els informes sol·licitats per la Generalitat i que conclouen que prohibir la compra especulativa és tant viable com constitucional.
Prohibir aquesta mena de compra és una condició dels Comuns per aprovar els pressupostos catalans del 2026 i, després dels informes, la presidenta dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, va demanar al Govern "valentia i voluntat política" per implementar-ho.