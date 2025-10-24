Illa afirma estar "commocionat" per la mort de Balletbò, qui recorda com una dona entusiasta

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat estar "commocionat" per la mort aquest divendres de l'exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, qui recorda com una dona entusiasta.
"Commocionat per la mort de l'estimada companya Anna Balletbò, una dona entusiasta i sempre activa, que recordarem com una gran servidora pública valenta i defensora dels valors socialistes quan era més difícil i necessari", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.
Illa ha volgut enviar una abraçada als familiars de l'exdirigent socialista i ha afegit: "Et trobarem a faltar".