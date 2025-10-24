Publicat 24/10/2025 15:45

Illa afirma estar "commocionat" per la mort de Balletbò, qui recorda com una dona entusiasta

El president de la Generalitat, Salvador Illa
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat estar "commocionat" per la mort aquest divendres de l'exdiputada del PSC i presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme (FIOP), Anna Balletbò, qui recorda com una dona entusiasta.

"Commocionat per la mort de l'estimada companya Anna Balletbò, una dona entusiasta i sempre activa, que recordarem com una gran servidora pública valenta i defensora dels valors socialistes quan era més difícil i necessari", ha afirmat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Illa ha volgut enviar una abraçada als familiars de l'exdirigent socialista i ha afegit: "Et trobarem a faltar".

