Illa afirma que els préstecs ICF Habitatge Emancipació han facilitat la compra de 426 habitatges

BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que els préstecs ICF Habitatge Emancipació han permès la compra de 426 habitatges a Catalunya i ha subratllat que l'habitatge continua sent una de les prioritats del Govern, ha informat la Generalitat en un comunicat.
"Hem canviat d'any, però els problemes continuen sent els mateixos i l'habitatge una prioritat del Govern", ha dit en una visita a una família beneficiària d'un préstec Emancipació a Barcelona, acompanyat per la consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero.
L'Institut Català de Finances (ICF) ja ha aprovat més de 1.400 sol·licituds per accedir a aquesta línia de finançament destinada a la compra del primer habitatge.
"L'accés a l'habitatge és un dels problemes més importants que té la societat catalana en aquest moment, i hi continuarem destinant tots els recursos que calgui", ha afegit Illa, qui ha defensat la continuïtat i el reforç de les polítiques públiques en aquest àmbit.
HIPOTEQUES SENSE INTERESSOS
Els préstecs ICF Habitatge Emancipació són hipoteques sense interessos atorgades per l'ICF, en nom i per compte de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb càrrec al Fons Públic d'Emancipació aprovat pel Govern el passat 15 d'octubre.
Aquest instrument permet als joves ajornar el pagament de l'entrada del seu primer habitatge fins que hagin amortitzat la hipoteca principal.
La línia cobreix fins al 20% del valor de l'immoble, amb un límit màxim de 50.000 euros, i s'adreça a joves que poden assumir el pagament d'una hipoteca però que no disposen de prou estalvis per afrontar l'entrada inicial.
500 MILIONS
El Govern destinarà 500 milions d'euros entre 2025 i 2029 a aquesta iniciativa, a raó de 100 milions anuals.
Els habitatges adquirits mitjançant aquest mecanisme passaran a tenir la consideració d'habitatge protegit (HPO) de manera permanent, amb l'objectiu d'ampliar el parc públic i garantir-ne l'assequibilitat.
En cas de venda, el preu quedarà limitat a l'import de compra, actualitzat amb la inflació i el cost de determinades reformes, per assegurar la recuperació de la inversió i mantenir el caràcter social de l'immoble.