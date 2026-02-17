Illa afirma que a ell no li agrada el burca però creu que s'ha creat un "debat artificial"

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 17 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que s'ha creat un "debat artificial" sobre el burca i el niqab, després que hagi decaigut la proposta de Vox en el Congrés de prohibir-ho, i ha afegit que a ell no li agrada.
En una entrevista aquest dimarts en TV3, Catalunya Ràdio i 3Cat recollida per Europa Press, ha assegurat que aquesta no és "una qüestió central de preocupació de la ciutadania i té una intencionalitat política" en el debat.
També ha reconegut que la Constitució empara el dret de llibertat de religió, però ha insistit que és "degradant per a les persones".