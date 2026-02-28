Illa afirma la "disponibilitat" del Govern per arribar a un acord sobre els Pressupostos

Alberto Paredes - Europa Press
BARCELONA 28 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que Catalunya necessita un projecte de Pressupostos i ha mostrat la "màxima disponibilitat" del Govern per arribar a un acord amb els socis que van fer possible la investidura, en referència a ERC.
Ho ha dit aquest dissabte en la seva intervenció durant la inauguració de la nova estació d'autobusos de Lleida, en la qual ha dit que en aquesta ocasió havia de "ser clar i una mica més contundent en aquesta qüestió".
"Necessitem un projecte de pressupostos, crec que és ambiciós i crec que planteja escenaris molt importants, escenaris d'una inversió rècord a Catalunya. És el que necessita el país, la qual cosa aquest Govern creu que necessita el país", ha defensat Illa.