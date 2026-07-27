Illa afirma al Vietnam que treballa perquè Catalunya sigui un soci estratègic del país

BARCELONA, 27 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha reunit amb el viceprimer ministre del Vietnam, Pham Gia Tuc, a la seu governamental a Hanoi en el tercer dia del seu viatge institucional al país vietnamita i Singapur: "Estem treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb el Vietnam".
Durant la trobada, en la qual també ha estat el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, Illa i Gia Tuc han coincidit en l'impuls de la cooperació entre Catalunya i el Vietnam dins l'acord de lliure comerç amb la Unió Europea i de l'enfortiment de les relacions diplomàtiques amb el Govern d'Espanya, que l'any vinent compliran el 50è aniversari, informa el Govern en un comunicat aquest dilluns.
Tots dos dirigents han compartit que la visita d'Illa al Vietnam servirà per obrir oportunitats de col·laboració entre tots dos territoris en benefici mutu, especialment per fomentar un intercanvi comercial més gran i perquè el Vietnam sigui punt d'entrada de les empreses i les exportacions catalanes al sud-est asiàtic.
TECNOLOGIA I TURISME
Han destacat que Catalunya pot contribuir al desenvolupament econòmic del Vietnam en àmbits com la tecnologia, la innovació, la recerca, la logística i l'agricultura, mentre que el president català li ha agraït el suport a les empreses catalanes establertes al Vietnam.
Han parlat de l'oportunitat de promoure el turisme entre totes dues regions i Illa ha ofert el coneixement i l'experiència de Catalunya en la gestió del turisme sostenible, a més de l'àmbit de l'agricultura.
RELACIONS MULTILATERALS
També han apostat per promoure una cooperació més gran a nivell cultural, social i esportiu, i han plantejat la possibilitat d'explorar vies perquè Catalunya ajudi en la formació i el desenvolupament del futbol al Vietnam.
Illa i Gia Tuc han defensat la necessitat de promoure una visió del món basada en les relacions de respecte mutu, la pau i els acords, en què regeixin el dret internacional i els organismes multilaterals.
VIETNAM, PRIORITAT DEL GOVERN
Després de la trobada, en una atenció als mitjans, Illa ha posat en relleu el creixement econòmic del Vietnam i ha recordat el "paper central" d'aquest país al sud-est asiàtic, que es troba dins les deu prioritats marcades pel Govern en el marc del Pla Àsia.
El juliol del 2025, l'anterior viceprimer ministre del Vietnam es va reunir amb el president català al Palau de la Generalitat. "Crec que s'han obert portes importants", ha dit Illa.
Durant aquest dilluns, el president es reunirà amb representants de la Foreign Investment Agency (FIA) i, posteriorment, es trobarà amb Vietnam Chamber of Commerce and Industry amb qui, tal com ha avançat Ila, se signarà un acord.