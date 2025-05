Illa afirma des del Japó que treballa perquè hi hagi un vol directe entre Barcelona i Tòquio

Assegura que el Japó està interessat en possibilitats de relacions futures amb les noves tecnologies

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns des del Japó que el Govern està fent "gestions" perquè hi hagi un vol directe entre Barcelona i Tòquio, ciutat amb la qual ha dit textualment que Catalunya té una tradició de relació sòlida i llarga.

"És una demanda que ajudaria i reforçaria el vincle que hi ha entre les dues ciutats", ha expressat Illa en unes declaracions a la premsa després de reunir-se a la capital nipona amb empresaris catalans establerts al país i de veure's amb la sotsgovernadora de Tòquio, Akiko Matsumoto.

Ha explicat que seria la primera vegada que hi hauria un vol directe entre les dues ciutats i ha defensat la possibilitat d'aquesta connexió en el "boom suficient" d'interès tant en l'àmbit comercial com en el turístic, i ha descartat que la nova connexió depengui d'una hipotètica ampliació de l'Aeroport de Barcelona-el Prat.

INTERÈS EN LES NOVES TECNOLOGIES

Illa ha assegurat que en la reunió amb Matsumoto també s'ha tractat les possibilitats de relacions futures en l'àmbit de les noves tecnologies: "Estan molt interessats en tot allò referent a la innovació i la intel·ligència artificial"

Ha assegurat que Catalunya és "la porta d'entrada" de les inversions japoneses a Europa i ha explicat que el motiu de la visita és triple: reforçar les relacions econòmiques, les relacions culturals i la projecció de Catalunya.

"L'economia catalana és una de les economies que més creix del conjunt de països de l'OCDE i del conjunt de països europeus, estem en un bon moment, hi ha un clima d'estabilitat i que per tant és una opció per invertir bona", ha dit.

Ha recordat que la primera oficina d'acció exterior es va obrir al Japó el 1988 i que el Pla Japó --elaborat pel Govern i el Consolat General del Japó a Espanya-- va per la cinquena edició amb uns resultats, en les seves paraules, positius perquè "la meitat de la inversió japonesa a Espanya és a Catalunya".

REUNIÓ AMB EMPRESES CATALANES

Illa s'ha reunit amb una vintena d'empreses catalanes establertes al Japó, juntament amb el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Josep Santacreu, i el president de la Cambra de Comerç d'Espanya al Japó, Kai Jacobsen.

També ha estat acompanyat pel conseller d'Unió Europa i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch.