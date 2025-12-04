Illa afirma que la democràcia espanyola "li deu molt a Mèxic" i critica les desigualtats

BARCELONA 4 des. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que la democràcia espanyola actual "li deu molt a Mèxic", perquè va salvar vides, institucions i també gran part de la cultura catalana, en les seves paraules, i ha criticat les desigualtats que persisteixen en el context global actual.
Ho ha dit aquest dijous en la conferència 'Catalunya: temps de convivència i prosperitat compartida', en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic, on ha reivindicat la prosperitat compartida i que cal "evitar un món regit per valors mercantils i recuperar un món regit pels valors humanistes".
Illa ha abordat la desigualtat en el context global actual i ha manifestat que "el model d'acumulació insolidària afebleix i a llarg termini fractura i divideix societats", al mateix temps que ha assegurat que la prosperitat compartida enforteix, impulsa el creixement i cohesiona societats, al seu judici.
"Un món desproporcionadament desigual, ni és econòmicament competitiu, ni moralment acceptable. I, democràticament, està condemnat al fracàs", ha subratllat.
Sobre la immigració, Illa ha sostingut que "tothom que ve a millorar Catalunya és català, amb els mateixos drets i deures que tots", i ha posat l'accent que els països desenvolupats no poden caure en la globalització de la indiferència davant del drama dels migrants que fugen de les seves cases, textualment.