Illa afirma que defensarà "els interessos de Catalunya" després d'analitzar l'aval a l'OPA al Sabadell

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dimecres que defensarà "per damunt de tot els interessos de Catalunya" després d'analitzar l'autorització amb condicions de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a l'OPA del BBVA al Banc Sabadell

En un missatge a 'X' recollit per Europa Press, ha assegurat que analitzaran "amb rigor l'informe i totes les dades i anàlisis per actuar amb coherència, defensant per damunt de tot els interessos de Catalunya"

"A Catalunya hi ha un model bancari arrelat al país, al seu teixit empresarial i a les seves empreses amb un compromís social", ha afegit.