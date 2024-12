Illa afirma que defensar la sanitat "és una responsabilitat moral col·lectiva"

Inaugura el nou Hospital Evangèlic de Barcelona

BARCELONA, 17 des. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dimarts que defensar la sanitat "és una responsabilitat moral col·lectiva", i no només política, que s'ha d'assumir sense vacil·lacions.

Ho ha dit en la inauguració del nou Hospital Evangèlic de Barcelona, al districte tecnològic del 22@, al barri del Poblenou, on ha destacat l'excel·lència del sistema sanitari català i ha assegurat que el nou centre és un equipament "de primer nivell".

Illa ha posat en valor la visió integral i holística del centre, la tasca del qual constitueix un "exemple clar d'humanisme", i també ha defensat la importància de la sanitat pública.

Ha apuntat que la meitat del pressupost de la Generalitat es destina a Sanitat, i ha reiterat que durant aquesta legislatura el Govern injectarà 2.800 milions d'euros per resoldre el "dèficit crònic" de la sanitat pública catalana.

UN "PETIT MIRACLE"

El regidor del districte de Sant Martí, David Escudé, ha assegurat que el nou hospital és un "petit miracle" i ha destacat com combina tradició i futur en una de les zones amb més potencial de la ciutat, segons ell.

El president del Patronat de l'Hospital Evangèlic, Francisco Mira, ha destacat la "dimensió pública" de la fe amb exemples com l'Hospital de Sant Pau, el Sant Joan de Déu i el mateix Hospital Evangèlic.

HABITACIONS EMPÀTIQUES

Abans de l'acte, Illa ha visitat el centre amb el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, i la consellera de Salut, Olga Pané, i ha vist algunes de les noves instal·lacions, d'entre les quals destaquen les "habitacions empàtiques", habitacions dobles redissenyades per fomentar la independència i l'autonomia dels pacients.

Illa ha lloat precisament aquestes habitacions per la importància del disseny de l'espai pensant en el "punt de vista de l'usuari".

L'Hospital Evangèlic de Barcelona, que va entrar en funcionament l'abril passat, s'ha edificat en uns terrenys cedits per l'Ajuntament de Barcelona durant 50 anys, i substitueix l'antic Hospital Evangèlic del carrer Camèlies, al districte de Gràcia.

El nou hospital, que col·labora amb altres hospitals de la ciutat com l'Hospital del Mar i l'Hospital de Sant Pau, ofereix serveis en una zona on anteriorment hi havia un dèficit sociosanitari.