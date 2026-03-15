Illa afirma que "convocar eleccions no seria la millor idea" per la incertesa actual

Demana a ERC "ser responsables" i aprovar els Pressupostos per 2026
BARCELONA, 15 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que, en el moment actual, "convocar eleccions no seria la millor idea" a causa de la incertesa existent, en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge.
"No és el que vull ni és el que tinc al cap", ha insistit Illa, que ha assegurat que treballarà fins a l'últim minut per aconseguir un acord amb ERC per poder aprovar els Pressupostos de la Generalitat per 2026, termini que acaba divendres que ve.
No obstant això, ha dit que, "en funció de com evolucionin les coses", prendrà les decisions que siguin necessàries per donar resposta a l'interès general.
El president de la Generalitat ha demanat "ser responsables" a les forces progressistes, en referència a ERC, i ha recordat que el PSC va aprovar els Pressupostos del Govern liderat pel republicà Pere Aragonès el 2023 --els últims que van tirar endavant--.
"En el passat vaig ser jo qui va aprovar els pressupostos d'Esquerra. I avui ha de ser ERC qui aprovi els pressupostos del meu govern", ha subratllat Illa.
ACORDS AMB ERC
Preguntat per les diferències amb ERC per aprovar els comptes, Illa ha respost que pensa complir tots els pactes d'investidura que va signar amb ERC: "Jo compleixo tots els meus compromisos".
Ha assenyalat que la feina actual és desplegar tots els acords signats en el seu moment, cosa que "requereix uns calendaris", i ha dit que els Pressupostos són necessaris per poder fer-ho.
Sobre la cessió de l'IRPF a la Generalitat, Illa ha dit que s'ha "d'anar pas a pas i fer les coses amb garanties" i ha assenyalat que no es pot subordinar l'aprovació dels Pressupostos a altres qüestions.
FEIJÓO
El president de la Generalitat ha subratllat que "Feijóo no serà ni president d'Espanya ni vice-president d'Abascal" davant de la possibilitat que VOX superi al PP i s'ha mostrat convençut que l'actual president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, revalidarà la seva victòria.
Illa ha mostrat la seva decepció amb Feijóo i li ha retret que no hagi imposat al seu partit que permetés l'oficialitat a Europa del català, el basc i el gallec.
RODALIES
Illa ha admès que l'actual és un "punt d'inflexió" per Rodalies i s'ha compromès a resoldre els problemes de les xarxes ferroviària i vial.
"Els serveis no estan a l'altura del que necessita Catalunya. Desgraciadament, no es resol en un mes, es resol amb un treball continu", ha afirmat.
Sobre l'estat de les autopistes, Illa ha dit que s'ha de trobar un sistema de pagament per ús que ha de ser articulat i coordinat amb el que es faci a Espanya i a Europa.
EDUCACIÓ
El president de la Generalitat ha defensat que el pacte aconseguit en educació amb UGT i CC.OO. és "un bon acord" malgrat el rebuig del sindicat majoritari Ustec.
Ha recordat que Ustec ha signat la part de l'acord que fa referència al personal laboral i al model educatiu.