Illa afirma que continuaran treballant amb lleialtat amb el Sabadell i BBVA

BARCELONA 17 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el Govern continuarà treballant amb lleialtat amb el Banc Sabadell i amb BBVA després del desenllaç de l'opa de l'entitat basca a la catalana: "Les dues són importants per a l'economia catalana i per a l'economia espanyola. Les dues són molt rellevants".
Durant la seva intervenció aquest divendres en un acte sobre habitatge al Palau de la Generalitat, ha dit que el Govern mantindrà la voluntat de treballar lleialment amb les dues entitats "com sempre ha fet", i que després d'aquest desenllaç han de seguir el seu camí.
Illa s'ha felicitat pel desenllaç de l'operació, perquè considera que és "una bona notícia per al conjunt de Catalunya", de la societat catalana i el seu teixit empresarial, i ha dit que el seu executiu ja havia traslladat amb claredat quina era la seva preferència.
A més a més, ha considerat que és una notícia bona no només per a Catalunya, "sinó per al conjunt de l'economia espanyola", i ha traslladat el seu respecte per les dues entitats financeres i els accionistes que han pres la decisió.
"El Govern de Catalunya està disposat a treballar amb totes dues per poder continuar generant prosperitat, i prendrem les mesures perquè sigui compartida", ha resolt.