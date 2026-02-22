Illa afirma que complirà els acords d'investidura amb ERC "des de posicions de realisme"

Kike Rincón - Europa Press
Es descarta com a successor de Sánchez i aposta per un projecte a 10 anys a Catalunya
BARCELONA, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que està compromès amb els acords d'investidura que va fer amb ERC, en relació a la recaptació de l'IRPF, i que els va a complir "des de posicions de realisme".
Així s'ha referit aquest diumenge en una entrevista a 'El País' recollida per Europa Press en la qual ha reiterat que "Catalunya necessita pressupostos" i que no contempla un altre escenari, malgrat que els republicans hagin frenat la negociació per als comptes catalans.
"Cap dels acords que jo he signat, ni cap dels acords que jo signi posarà en risc la solidaritat dels territoris a Espanya", ha expressat en referència a la recaptació de l'IRPF.
PROJECTE A 10 ANYS
En preguntar-li sobre si es veu candidat a la presidència del Govern Central en el futur en substitució del president, Pedro Sánchez, ha assegurat que no perquè té un projecte per 10 anys a Catalunya i vol deixar-la amb uns serveis públics "al màxim nivell europeu".
Ha subratllat la importància de la necessitat de l'estabilitat "després d'uns temps intensos" i ha incidit que han de proporcionar solucions als ciutadans i no fer soroll.
REGULARITZACIÓ
En relació a la recent aprovació de la regularització de 500.000 immigrants, dels quals 100.000 poden ser a Catalunya, ha sostingut que els serveis públics "ja atenen" a aquestes persones.
"Nosaltres no deixem a ningú desatès. La regularització, precisament, el que fa és permetre que aquestes persones puguin aportar a la societat incorporant-se de forma clara i transparent al mercat de treball", ha recalcat.