Illa afirma que el comerç de proximitat garanteix la cohesió i la convivència de Catalunya

El Forn de Cabrianes a Sant Fruitós (Barcelona) rep el Premi Nacional de Comerç 2024
BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reivindicat aquest dimarts el comerç de proximitat perquè la seva pervivència "significa que Catalunya manté la seva cohesió, la seva convivència i el seu model de vida".
Així ho ha assegurat en el lliurament dels Premis Nacional de Comerç i dels Premis Nacionals als Establiments Comercials Centenaris, en què també ha participat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Sàmper.
"Sou un referent, conformeu un tret de la identitat de Catalunya molt important i contribuïu a la prosperitat del país", ha dit Illa, després d'assegurar que la tradició és compatible amb la innovació.
"Soc ben conscient dels nous reptes davant dels canvis econòmics tan accelerats que estem vivint. La competència de les grans plataformes digitals, l'excessiva burocràcia i la captació de talent són alguns d'ells i no els podeu afrontar sols", i ha reafirmat el compromís a ajudar a modernitzar el sector.
Ha emmarcat aquesta voluntat en els projectes que contempla la llei de barris impulsada pel Govern, que ha qualificat com una aposta de la Generalitat per crear "entorns més vius, més dignes i pròspers"; ha assegurat que un comerç no pot créixer si un entorn no ho acompanya, i que aquest pla significa prosperitat compartida i també orgull de barri.
MIQUEL SÀMPER
El conseller Sàmper ha afirmat que "el comerç és tradició, però també és el 15% del PIB de Catalunya. Es diu ràpid, però és molt", ja que 500.000 persones viuen del comerç a Catalunya.
"Soc coneixedor dels problemes que tenen, la falta de relleu de generacional, de talent, i us ajudarem per tirar endavant els vostres comerços, que necessiten de la innovació ", ha dit, després de citar com a grans reptes el comerç electrònic, la digitalització i la sostenibilitat.
En aquesta gala, el Forn de Cabrianes, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha rebut el Premi Nacional de Comerç 2024, dotat amb 8.000 euros i que concedeix la Generalitat a través del Consorci de Comerç Artesania i Moda del Departament d'Empresa i Treball, informa aquest dimarts en un comunicat.
Amb aquest guardó el Govern reconeix "la rellevància i trajectòria d'aquest establiment fundat eL 1933, amb gran impacte en la comunitat, generant ocupació i dinamitzant l'economia social".
COMERÇOS CENTENARIS
"Amb més de 90 anys d'història, el Forn de Cabrianes ha demostrat una gran capacitat d'adaptació, apostant per la innovació tecnològica, amb iniciatives com el programa que permet una connexió directa i en temps real entre els seus 30 punts de venda", i actualment duu a terme iniciatives i campanyes comercials que potencien de manera rellevant el comerç local i de proximitat, explica la Generalitat.
Així mateix, el Govern ha atorgat el Premi al Comerç més Innovador, dotat amb 3.000 euros, a la xarcuteria-carnisseria Paris, de Balaguer (Lleida) que, des del seu inici el 1983, "s'ha convertit en un símbol d'excel·lència, innovació i compromís amb el comerç local i l'ofici carnisser".
El Premi al Comerç més Sostenible, dotat també amb 3.000 euros, ha estat per a la Botiga Integra - Taller de Paper, d'Olot (Girona), establiment que ven paper reciclat i els seus productes derivats, així com productes de regal i record, i el seu objectiu és la integració sociolaboral de persones en risc d'exclusió social, a la Garrotxa.
L'Ajuntament de Tarragona ha rebut el Premi a la Iniciativa Col·lectiva, dotat amb 2.000 euros, pel projecte 'Tarragona Espai Comerç', un espai formatiu, expositiu i d'acompanyament digital al comerç local, situat al Mercat Central de Tarragona: té una zona expositiva, amb diferents tecnologies dirigides al sector comercial amb l'objectiu de la transformació digital del punt de venda.