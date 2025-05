Illa afirma que Collboni és un exemple del municipalisme de "compromisos" del PSC

Diu que Barcelona reflecteix la seva "vocació d'excel·lència" per ser els millors, com amb el nou Hospital Clínic

BARCELONA, 24 maig (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha felicitat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, en l'equador del seu mandat i l'ha posat d'exemple d'un municipalisme del PSC "persistent", amb compromisos, integrador i igualitari, col·laboratiu entre administracions i amb lideratges forts.

El líder del PSC ha tancat així aquest dissabte l'acte 'Dos anys de l'alcalde Collboni. Fem Barcelona!', després de parlar l'alcalde i la primera secretària de la Federació de Barcelona del PSC, Sara Jaurrieta.

Ha dit que Collboni és model del "municipalisme de compromisos" del PSC perquè compleix els tres grans objectius que li va comunicar en la seva primera reunió amb el mateix Illa com a nou president de la Generalitat.

SEGURETAT, HABITATGE I MOBILITAT

Aquests objectius són la seguretat a curt termini, ja que Illa ha afirmat que la delinqüència està baixant i continuarà baixant; l'habitatge a mitjà termini, amb "polítiques valentes" intervenint en el sector, i la mobilitat a llarg termini, pel que fa a Rodalies i Metro.

Ha assegurat que Barcelona reflecteix la seva "vocació d'excel·lència" per ser els millors: ha posat d'exemple el nou Hospital Clínic, amb la finalitat que sigui el millor del sud d'Europa.

També ha destacat les universitats a Barcelona, i ho ha contrastat amb l'actual Govern dels Estats Units per la seva política universitària i per tenir en la seva administració a negacionistes de conclusions científiques com el canvi climàtic.

Així mateix, ha indicat que el municipalisme del PSC és d'equip, amb "lideratges forts" i que va tenint bons relleus, com el de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) després que Núria Parlon dirigís Interior a la Generalitat, abans que Mireia González la succeís com a alcaldessa.

EL MUNICIPALISME DEL GOVERN

Illa ha afegit que el seu govern s'identifica amb el municipalisme de Collboni i ha aportat com a proves l'Estatut de Municipis Rurals i, ara, el Pla de Barris perquè Barcelona i tot Catalunya sigui "igualitària i compromesa", i donant força als ajuntaments.

"Catalunya necessita una Barcelona forta, com la que estàs fent" per liderar, ha dit a Collboni.

També ha defensat fer política col·laborant entre totes les administracions i amb la societat, i ha assegurat que la Generalitat vol col·laborar amb altres administracions.