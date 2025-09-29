Illa afirma que "Catalunya tria esperança" davant d'un món en procés de canvi

Collboni reclama que el proper pressupost de la UE prioritzi la construcció d'habitatge assequible
BARCELONA, 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dilluns que "Catalunya tria esperança" davant d'un món en procés de canvi, perquè l'esperança és un sentiment que condueix a l'acció per millorar les coses, ha defensat.
Ho ha dit durant el seu discurs en la gala dels III Premis La Vanguardia al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, on han assistit el rei Felip VI; el president del Govern central, Pedro Sánchez; el president del Parlament, Josep Rull; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, entre altres.
"Els discursos d'odi, la intimidació, l'amenaça, l'ús de la força i la violència persegueixen que els ciutadans baixem els braços i renunciem. Busquen que perdem l'esperança. No ho farem", ha advertit, i ha cridat a la ciutadania a reaccionar cadascun des del seu àmbit.
A més, Illa ha demanat "tenir present que a Gaza segueixen morint víctimes innocents pel genocidi" del Govern d'Israel.
RECONEIXEMENT Als PREMIATS
Els premis han reconegut a les víctimes de la dana, les ONG Cruz Roja i Càritas, la Sagrada Família, Airbus; el president executiu de Damm, Demetrio Carceller Arce; la cantant Aitana; l'arquitecte Ricardo Bofill (pòstum); la filla de Gisèle Pelicot, Caroline Darian; el director de l'Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo; l'oftalmòloga Elena Barraquer i l'historiador i periodista Timothy Garton Ash. .
Illa ha felicitat a tots els premiats, dels quals ha destacat el seu "gran valor humà i professional", i ha afirmat que és un honor comptar amb Manel del Castell com a president del Comitè d'Avaluació, Innovació, Reforma Operativa i Sostenibilitat del Sistema de Salut (Cairos) per impulsar la reforma del sistema de salut de Catalunya.
"Catalunya és un país d'esperança perquè comptem amb hospitals capdavanters com Sant Joan de Déu i l'excel·lència de la doctora Elena Barraquer", ha dit, i també ha destacat la capacitat de Bofill per imaginar una nova arquitectura, i l'esperança que van desplegar Cruz Roja, Càritas i els voluntaris després del pas de la dana.
També ha elogiat el "coratge i dignitat" de Caroline Darian; la capacitat d'Aitana per fer ballar al món sencer, així com la tradició i modernitat de Damm.
JAUME COLLBONI
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamat que els propers pressupostos de la Unió Europea prioritzin la construcció d'habitatge assequible a les grans ciutats, "especialment dirigides als joves, a famílies treballadores i classes mitjanes urbanes".
Ha explicat que aquest mateix dimarts viatjarà a Brussel·les per reunir-se amb el president del Consell Europeu (CE), António Costa, per traslladar-li les necessitats i demandes sobre habitatge que tenen les grans ciutats europees en el marc de la iniciativa 'Mayors for Housing', que lidera la capital catalana.
Ha subratllat el paper de Barcelona en reivindicacions com l'habitatge assequible, i també en altres causes, com el "genocidi" contra el poble palestí a Gaza, i la defensa dels drets de la comunitat LGTBI a Hongria.