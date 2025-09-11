Illa afirma que Catalunya "s'ha fet, i es continuarà fent, amb gent diversa"

BARCELONA 11 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dijous per la Diada de Catalunya que "s'ha fet, i es continuarà fent, amb gent diversa".
En un missatge en 'X' recollit per Europa Press, ha sostingut que la convivència és "el bé més preuat" que tenen els catalans, i que, malgrat la diversitat, tenen un batec comú: la voluntat de ser i de conviure.
"És el moment de la Catalunya centrada, la Catalunya de tots", ha afegit, i ha desitjat una bona Diada.