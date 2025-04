Illa afirma que Catalunya pot sortir reforçada després dels aranzels: "De pitjors hem sortit"

Defensa que el Govern posarà "tants recursos com faci falta per protegir" al sector productiu

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que hi ha elements que indiquen que Catalunya pot sortir reforçada de la crisi dels aranzels d'Estats Units: "De pitjors hem sortit", ha afegit.

Així s'ha pronunciat en un video aquest dimecres en 'X' recollit per Europa Press, després de mantenir una reunió amb representants del sector agroalimentari català arran dels aranzels.

Ha recordat que el Govern ha posat a disposició 1.500 milions d'euros per pal·liar els efectes de la guerra comercial, i ha afegit que el seu Executiu podrà "tants recursos com faci falta per protegir" el sector productiu català.

"Sempre amb una voluntat de mà estesa, sempre amb una voluntat d'ajudar a que les coses no vagin a pitjor, però també amb una clara voluntat de protegir el nostre sector productiu, el nostre model de vida", ha defensat el president.

"ACTITUD CONSTRUCTIVA"

Ha agraït la "actitud constructiva de la resta de forces polítiques, de grups polítics, de les forces socials, dels sindicats, de les patronals i de tots els sectors afectats", així com la col·laboració de tots ells per afrontar la situació.

Illa ha detallat que en els últims dies s'ha reunit amb els sectors afectats com el farmacèutic, el de l'automoció i l'alimentari, i ha calificat de "injustificada" la guerra comercial iniciada pel president d'Estats Units, Donald Trump.

A la reunió d'aquest dimecres han assistit representants de la Federació Empresarial de Carnes i Indústries Càrniques (Fecic), l'Associació Empresarial Càrnica (Anafric), la Federació de Cooperatives Agràries (FAC), l'Associació d'Elaboradors de Cava (Aecava) i l'Associació Vinícola Catalana (AVC).

També han acudit representants del Clúster Food Retail, la Federació DOP i IGP, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC), Unió de Pagesos (UP), Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) i Afrucat.