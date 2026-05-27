Illa afirma que Catalunya està a les portes "d'una dècada immillorable"

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que Catalunya està a les portes "d'una dècada immillorable" i ha posat en valor la tasca d'empreses com Fragrance Science, durant la inauguració de la nova planta industrial de l'empresa a Castellolí (Barcelona) aquest dimecres amb el conseller d'empresa i Treball Miquel Sàmper.
Illa ha dit que Catalunya necessita empreses com Fragrance Science amb "voluntat de lideratge i ambició" i ha destacat que el fundador de l'empresa, Toni Total, no es va arronsar i va observar que hi havia dificultats però també oportunitats, ha informat el Govern en un comunicat.
En aquest sentit, ha afegit que "Catalunya ha de liderar sense demanar permís a ningú" i ha demanat que l'ambició es traslladi al conjunt de Catalunya.
Fragrance Science va ser fundada en 2004 i és una empresa catalana especialitzada en la creació, desenvolupament i fabricació de fragàncies per a perfumeria fina, perfumeria industrial i de productes de cura personal, i ara ha inaugurat noves instal·lacions de 23.000 m2 a Castellolí.
JORNADA EMPRESARIAL SESROVIRES IMPULSA
Illa també ha participat aquest dimecres en la 3 Jornada Empresarial Sesrovires Impulsa a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), on al seu parlament inaugural ha remarcat el creixement de l'economia catalana i ha posat el focus en la "revolució tecnològica" al món actual.
D'altra banda, ha defensat la "importància de ser una societat oberta, d'acollir gent" per generar professionals de primer nivell i evitar societats fracturades.