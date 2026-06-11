Illa afirma que Catalunya estudia demanar un enduriment de penes per delictes d'armes i drogues

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat aquest dijous que el Govern estudia demanar un enduriment de les penes per delictes d'armes i tràfic de drogues després de les sis morts des de començaments d'any per armes de foc a Barcelona, tres en l'últim mes: "Acabarem amb aquests fets, que ningú no en tingui cap dubte".
Illa ha explicat que la Generalitat no té potestat per promoure aquest canvi legislatiu però que estudiarà "la possibilitat de demanar-ho" (hauria de ser a través del Congrés) i ha assenyalat que, en xifres generals, els delictes a Catalunya han baixat però han augmentat els delictes amb armes de foc, ha dit en una entrevista a Ser Catalunya recollida per Europa Press.
Ha recordat que ja s'han fet modificacions del Codi Penal en matèria de multireincidència i que ara s'abordarà l'ús d'armes de foc: "Acabarem amb aquests delictes per descomptat perquè aquí, a Catalunya, qui la fa, la paga".
Ha expressat que "fins que no hi hagi zero delictes, jo no pararé" i ha demanat presentar les dades amb objectivitat, ja que, segons afirma, s'ha donat un punt d'inflexió en matèria de seguretat per l'increment de recursos existents, tant en matèria dels Mossos d'Esquadra com en matèria de jutges.
"Les armes les han de tenir els agents de seguretat, no els ciutadans", ha resolt.