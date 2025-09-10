Illa afirma que el canvi climàtic és innegable i s'ha de gestionar de manera "integral"

El Consell Executiu va aprovar dimarts dues mesures per a la prevenció i protecció contra incendis
BARCELONA, 10 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el canvi climàtic és una realitat innegable, que s'ha de gestionar de manera "integral" i que la gestió forestal i la protecció del patrimoni natural són una prioritat absoluta i transversal per al Govern.
Ho ha manifestat aquest dimecres després de reunir-se amb alcaldes dels municipis afectats pels incendis a les Terres de l'Ebre (Tarragona) al Palau de la Generalitat, en una trobada a la qual també han assistit la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el conseller de Presidència, Albert Dalmau.
Illa ha exposat quatre reflexions a les quals han arribat durant la reunió, i ha dit que la primera passa per enfortir i defensar els servidors públics: "Un cop més, quan hi ha moments complicats, els servidors públics donen la cara i s'evidencia la necessitat i la conveniència que siguin professionals ben preparats".
En aquest sentit, ha afegit que a Catalunya hi ha uns cossos d'emergència, de seguretat i de prevenció "excel·lents, que són un orgull" i dels quals ha dit la seva professionalitat ha transcendit fronteres en participar aquest estiu en l'extinció d'incendis a Extremadura i Castella i Lleó.
"MENYS RETRETS"
La segona reflexió del president ha estat "més mans esteses i menys retrets", ja que considera que aquest estiu s'han vist molts retrets i el que necessita la ciutadania és "coordinació, lleialtat i treball conjunt" per part de les administracions, i que els retrets, en cas que n'hi hagi, han d'anar després.
I les dues últimes, relacionades entre si, són un canvi de mentalitat, que ha de passar per escoltar els experts, que ja parlen de focs de "sisena generació", i de prendre consciència que la massa forestal de Catalunya, que ocupa un 65% de la seva superfície, s'ha de gestionar.
MESURES
En aquest sentit, ha recordat que aquest dimarts el Consell Executiu va aprovar dues mesures: una per destinar una partida pressupostària de 2 milions d'euros a l'elaboració de plans de prevenció d'incendis i, una segona, de 75 milions d'euros, a raó de 15 anuals fins al 2030, per adoptar mesures de protecció a pobles i urbanitzacions.
Illa ha lamentat que aquest any han cremat a la UE 1 milió d'hectàrees, amb incendis que "han amenaçat els nostres paisatges, els nostres negocis, les nostres llars i les nostres vides" i que a Catalunya 3 persones van perdre la vida: una a Paüls (Tarragona) i dues a Agramunt (Lleida).