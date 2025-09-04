Illa advoca per aplicar "qualsevol mesura sensata i realista" per garantir habitatge assequible

Defensa convertir els edificis ocupats en edificis de protecció oficial
GIRONA, 4 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dijous que el Govern aplicarà "qualsevol mesura sensata i realista" per garantir als catalans habitatge assequible, informa el Govern en un comunicat.
Ho ha dit des de Calonge i Sant Antoni (Girona), on ha lliurat les claus d'uns habitatges de lloguer social, junt amb l'alcalde del municipi, Jordi Soler, i el delegat del Govern a Girona, Xavier Guitart.
Illa ha afirmat que es treballa per poder "aplicar polítiques públiques per, tocant de peus a terra i amb realisme, accelerar, si és possible, i posar a la disposició de la ciutadania de Catalunya habitatge assequible".
En aquesta línia ha afegit: "Estem estudiant qualsevol tipus de mesura sensata i realista".
El president ha subratllat que, amb l'objectiu de fer possible el dret a l'habitatge dels ciutadans, el Govern ha estat treballant en la modificació de la Llei d'Urbanisme per poder fer "més habitatge i més ràpid".
"INTERVENIR EL MERCAT"
Ha explicat que passa també per la necessitat d"intervenir el mercat" amb recursos públics en aquells llocs en els que hi ha una situació de mercat tensionada.
"Avui hem pogut lliurar claus d'habitatges perquè s'ha intervingut, primer desallotjant uns edificis, i després comprant l'edifici amb recursos públics", i ha afegit que des del Govern també s'estan desplegant projectes polítics.
Illa s'ha mostrat contrari a l"ocupació il·legal" i partidari de convertir els edificis ocupats en edificis de protecció oficial; i, d'altra banda, ha emplaçat als ajuntaments i institucions a treballar pel bé comú com a servidors públics.
El president ha explicat que en aquests moments hi ha 670 solars a Catalunya i que la Conselleria de Territori està treballant per poder començar a construir en ells, amb 20.000 habitatges que es podran edificar.