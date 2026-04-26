Illa adverteix contra la 'prioritat nacional': "A Catalunya no ho hem de permetre mai"

Remarca que "a diferència" d'altres a Catalunya no es desmantellen serveis públics
SANT FRUITÓS DE BAGES (BARCELONA), 26 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha advertit contra els pactes entre PP i Vox per formar govern a Aragó i Extremadura que esmenten el concepte de la 'prioritat nacional', cosa en la qual Illa veu discriminació i ha demanat tenir molta cura: "A Catalunya no ho hem de permetre mai i no ho permetrem mai", ha sostingut.
Així s'ha expressat aquest diumenge durant la seva declaració institucional amb motiu de la IV Jornada de Treball del Govern fora de la Generalitat, celebrada aquest cap de setmana al Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), on ha demanat "no donar cap pas" per aquest camí que, assenyala, classifica als ciutadans com de primera i de segona.
"Tots iguals en drets, iguals en deures, però també iguals en drets", ha insistit, i ha afegit que a Catalunya totes les persones mereixen la mateixa dignitat.
CONTEXT INTERNACIONAL
En referència al context internacional, ha afirmat que l'impacte de la guerra a Orient Mitjà serà important, per la qual cosa ha cridat a preparar-se per protegir a les famílies, ciutadans i empreses, i ha reivindicat que els països que "apostin per la pau són els que protegiran la seva prosperitat".
En aquest sentit, ha lamentat que és "innegable" la fragilitat que viuen les democràcies avui dia i, ha afegit, mai haguéssim imaginat que en un país com Estats Units es perseguís a gent pel seu color de pell o origen.
Així, Illa ha destacat que en aquest moment hi ha al món cinc "tensions": entre pau i guerra; democràcia i autocracia; política humanista i política de la crueltat; cohesió social o desigualtat i estat del benestar o benestar d'uns pocs.
ESTAT DEL BENESTAR
El president ha posat en valor l'estat del benestar i ha defensat la posició de Catalunya: "A diferència del que fan uns altres, a Catalunya no desmantellem serveis públics. Hem de ser clars amb això, perquè no tothom defensa repartir la prosperitat", ha sentenciat.
També ha destacat els "bons indicadors" que, afirma, mostra Catalunya, que indiquen que s'està avançant en la bona direcció, i ha posat com a exemple que un de cada 4 llocs de treball que es generen en el conjunt de l'estat són a Catalunya i que 3 de cada 10 habitatges protegits acabats en el 2025 van ser també a Catalunya.
"No hem de tenir cap arrogància, però tampoc hem de tenir timidesa de dir les coses. Catalunya serà en 10 anys el millor país d'Europa per viure", ha resolt.