Illa: comprar testimonis no ataca Sánchez sinó "les regles de la democràcia"

BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha advertit aquest dijous que la compra de testimonis no ataca el president espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, sinó les regles de la democràcia.
Ho ha dit aquest dijous en el Consell d'Alcaldes i Alcaldesses del PSC a la seu del partit a Barcelona arran de les informacions sobre un suposat pacte de l'exassessor ministerial Koldo García amb el fins ara advocat del PP per pagar a les defenses un milió d'euros a canvi d'informació.
"Un milió d'euros per comprar la mentida. Qui compra testimonis no ataca Pedro Sánchez ni ataca el Partit Socialista, ataca les regles de la democràcia", ha expressat Illa.
Ha reiterat la idea que no tots els partits ni tots els polítics són iguals, i ha afirmat que la veritat sempre s'imposa: "Nosaltres hem de defensar tota la veritat en qualsevol cas. Perquè no tots som iguals".
"RES NO S'HA ESCRIT"
El líder socialista ha mantingut que, de cara a les eleccions generals del 29 de novembre, també s'imposarà la veritat, perquè encara no hi ha res escrit: "Aquí també decidirà la gent".
En comparar-ho amb les eleccions als EUA, el Brasil i Israel, ha afirmat que hi ha dinàmiques que es reprodueixen a Espanya com ara que les tecnològiques juguen un paper important i "no són neutrals", però que, al final, la força de la gent serà superior a la força dels diners.
En aquest sentit, ha instat els socialistes a tenir una actitud de respecte, tot i que vehement i contundent, però que no arribi a l'insult i la desqualificació: "Fer política des del respecte i amb respecte pot guanyar eleccions i guanya eleccions".
ES MOSTRA OPTIMISTA
Perquè puguin continuar governant després del 29 de novembre, ha assegurat Illa, no cal un miracle: "Cal que treballem, que expliquem a la gent el que està en joc", i s'ha mostrat optimista si es posa en valor allò que han fet els socialistes allà on governen.
"Estic segur que, sense la necessitat de cap miracle, el 29 de novembre a algú se li quedarà el somriure gelat, i a la majoria de ciutadans se'ls obriran 4 anys més d'esperança per continuar avançant", ha augurat.
EL PAPEE DELS ALCALDES
Per això, ha reclamat als alcaldes i representants municipals del PSC que s'impliquin "a fons" de cara a aquests comicis, i que es despleguin per explicar els seus plantejaments i propostes, i per advertir els ciutadans dels seus municipis del que està en joc el 29N.
I entre les propostes, ha destacat el compromís i les polítiques "pioneres" en habitatge, que els alcaldes socialistes fa temps que despleguen i que són, segons Illa, font de credibilitat de cara a aquestes eleccions.
EL PACTE PP-VOX AL SENAT
Finalment, ha avisat que, el 29N, hi ha moltes coses en joc, però a Catalunya especialment està en joc l'autogovern, i ho ha justificat pel fet que el PP a Tarragona i a Girona no presenta candidatura al Senat, després d'haver-ho pactat amb Vox.
"Us imagineu que nosaltres no presentéssim candidatures al Senat en algunes províncies?", s'ha preguntat, i ha advertit del pacte entre els populars i els de Santiago Abascal, que pretenen eliminar l'autogovern català, ha avisat Illa.