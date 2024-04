Illa admet que "uns pocs" es van aprofitar dels contractes durant la pandèmia, però eren "difícils de detectar"

MADRID, 22 abr. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Sanitat durant la pandèmia del coronavirus, el socialista Salvador Illa, ha reconegut aquest dilluns al Congrés que al llarg d'aquells mesos del 2020 hi va haver "uns pocs que es van aprofitar" dels contractes de material anticovid, però sosté que eren "difícils de detectar" per a les administracions atès el context.

Illa, que ara és el candidat socialista a la Generalitat, ha comparegut davant la comissió d'investigació del Congrés, a la qual ha entregat un informe de 32 pàgines sobre els procediments que es van seguir durant aquells mesos d'estat d'alarma i de compres d'emergència.

Segons ha explicat, al llarg d'aquells dies el Ministeri de Sanitat i les autoritats sanitàries "van rebre, a través de diferents vies, múltiples ofertes de particulars, empreses i intermediaris que oferien subministraments de material de diferent tipus".

OFERTES D'OPORTUNISTES I INTENTS D'ESTAFA

"Moltes d'aquelles propostes eren fetes aparentment per oportunistes i estranys, en diverses ocasions el preu era desproporcionat i fins i tot algunes ofertes es van considerar directament com intents d'estafa", ha subratllat.

En aquest context, "era imprescindible detectar proveïdors fiables i que subministressin amb rapidesa el material requerit", per aquest motiu es van crear diverses bústies de correu electrònic que atenien funcionaris de l'INGESA i del Ministeri per sotmetre aquestes ofertes "a una rigorosa anàlisi" basada en la solvència de l'empreses, la seriositat de les ofertes, la capacitat per dur a terme els subministraments, i la qualitat del material, entre altres aspectes.

El 20 de març del 2020, tan sols sis dies després de la declaració de l'estat d'alarma, es va fer la primera compra massiva des de sanitat. "I durant els 20 dies següents, fins al 10 d'abril, es va tancar un total de 28 contractes, que van assegurar el subministrament per als mesos següents, amb un import total de 750 milions d'euros --ha detallat--. En total, i gràcies a aquests contractes, es van adquirir 642 milions de mascaretes quirúrgiques, 106 milions de mascaretes FFP2 i FFP3, 58 milions de guants, 3 milions de granotes de protecció, 550.000 ulleres de protecció, 6.298 respiradors i 0,5 milions de tests de diagnòstic".

"EL VIRUS VA TREURE EL PITJOR D'UNS POCS"

A parer seu, "el Ministeri de Sanitat va actuar de manera prudent, responsable, diligent i eficaç en la tasca d'assegurar que el sistema sanitari i el conjunt de la ciutadania disposessin de material per protegir-se contra el virus".

I tot això malgrat que, segons Illa, "hi va haver gent, uns pocs, que es van aprofitar d'aquella situació". Però, en la seva opinió, "de cap manera aquella minoria ni representa ni pot entelar el comportament exemplar que va demostrar la societat espanyola, i molt menys, l'esforç exemplar que va fer la sanitat pública".

"El virus va mostrar el millor de la societat espanyola i el pitjor d'uns pocs, difícils de detectar en aquells moments per a totes les administracions", ha conclòs en el seu discurs inicial.