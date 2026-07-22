Illa admet un "problema" amb la inversió estatal a Catalunya i pressiona Junts pel consorci

BARCELONA, 22 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès un "problema amb l'execució de les inversions" del Govern central a Catalunya, ha assegurat que el consorci d'inversions pactat amb ERC és una manera de solucionar-ho i ha demanat a Junts facilitar-ne la creació al Congrés.
"Efectivament, tenim un problema amb l'execució de les inversions del Govern d'Espanya a Catalunya. Estan al voltant, en la mitjana dels últims anys, d'un 10%. Ara bé, jo la pregunta que li faig és: vostès estan per solucionar-ho o per recrear-se en el problema?", ha preguntat a la presidenta de Junts al Parlament, Mònica Sales, en la sessió de control al Govern aquest dimecres del Parlament.
Sales ha recriminat que Illa "calla i accepta" el que ella veu com una humiliació cap a Catalunya, en ser de les primeres comunitats autònomes a aportar a l'Estat i de les últimes a rebre, la qual cosa la diputada qualifica d'asfíxia premeditada.
Ha criticat que la proposta del president sigui el consorci ja que afirma que la Comunitat de Madrid no en necessita un perquè s'executi la inversió, i ha instat Illa a ser exigent amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, si coincideixen aquestes vacances: "En comptes de demanar-li fotografies, el que li ha de demanar és que pagui el que ens deu".
La CUP s'ha afegit a Junts per criticar les xifres d'inversió de l'Estat i el seu portaveu, Dani Cornellà, ha assegurat que no hi ha cap diferencia respecte a Catalunya, governi el PP o el PSOE: "De l'única cosa que servirà aquest consorci serà per fer el seguiment de la no execució i de la desinversió constant. I per fer això no cal cap consorci".
"CONTROL DE L'EXECUCIÓ"
Pel president, el consorci pot ser una solució perquè Catalunya tingui "el control de l'execució d'aquestes inversions", i ha lamentat que si a Junts no li sembla bé la proposta, que no hagi posat una alternativa sobre la taula.
"M'agradaria que vostès, si no tenen millors idees, facin costat a aquest instrument", ha afegit, després de recordar que els de Carles Puigdemont són decisius per a les majories al Congrés, raó per la qual els ha demanat que exerceixin la seva influència perquè es corregeixi aquest nivell d'execució de les inversions.
VASSALL DEL LOBBY NUCLEAR
En el seu torn, el líder de Vox a Catalunya, Ignacio Garriga, ha preguntat a Illa per la política energètica i les conseqüències per a la indústria de les suspensions temporals de consum a conseqüència del descens de la producció d'algunes renovables, com l'eòlica, l'ha acusat de ser un vassall dels lobbies ecologistes i li ha demanat que rectifiqui per voler "desmantellar" les centrals nuclears.
Illa ha retret a Garriga que faci de vassall del lobby nuclear al Parlament, ha ironitzat amb la preocupació que té Garriga pel subministrament energètic mentre nega el canvi climàtic, i ha defensat que les renovables són la solució.
BALANÇ DEL CURS POLÍTIC
Finalment, en resposta a la pregunta del president del PSC-Units al Parlament, Ferran Pedret, Illa ha fet un breu balanç del curs polític en el qual ha destacat, principalment, que el Govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos, que donen un "horitzó d'estabilitat per poder desenvolupar tot el programa de govern d'aquí al final de la legislatura".
També ha subratllat que l'habitatge és la principal preocupació i actuació de l'executiu, i ha dit que preparen "accions" en aquest àmbit a partir del setembre, i que mantindran l'impuls de reforma en sanitat, educació i drets socials, entre altres àmbits.