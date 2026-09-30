Illa acusa Orriols (AC) de "demagoga i extremista" i de tenir de referents Netanyahu i Trump

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Salvador Illa, ha acusat aquest dimecres la líder d'Aliança Catalana (AC), Sílvia Orriols, de ser "demagoga, extremista i autoritària" i de tenir de referents el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, el dels EUA, Donald Trump, i Rússia.
"Vostè també cobra el salari que li paga el Parlament i trepitja la mateixa moqueta que trepitjo jo. Vostè coneix la història dels diputats d'aquesta cambra? Pensa que és l'única que s'ha hagut de guanyar la vida? Pensa que a mi m'han regalat alguna cosa?", li ha preguntat en la segona sessió del debat de política general a la cambra catalana.
Després d'advertir que aplicar el que defensa Orriols sempre ha portat a la destrucció, regressió i empobriment de les classes treballadores, li ha retret que s'empari en Netanyahu, que ha acusat d'haver "originat un genocidi a Gaza", en Trump i en la Rússia de Putin.
"I és una demagoga de manual perquè posa al mateix sac tots els que professen una religió que jo no professo però que respecto, l'Islam", ha afegit Illa, que ha esmentat l'alcalde de Nova York, Zohran Mandami, i el de Londres, Sadiq Khan, com a exemples de polítics musulmans.
A més d'assegurar que el discurs d'Orriols desmenteix el que defensa el Papa, ha alertat que "l'extremisme i la demagògia religiosa no han portat mai res de bo".
"Es comença assenyalant els que lliurement porten vel, com la diputada que ens acompanya o com fan algunes monges, com sor Lucía Caram, se segueix pels que han nascut fora i després pels de casa que no ens agraden. I s'acaben generant catalans de primera i de segona", ha avisat.
També ha reivindicat el sistema de salut català perquè "a ningú que entra en un CAP o un hospital se li mira la foto o se li pregunta quin compte corrent té", i també l'escola catalana, malgrat admetre que han de revisar l'escola inclusiva.
DEMOCRÀCIA O AUTORITARISME
"La majoria estem del costat de la democràcia i vostè està al costat de l'autoritarisme", li ha etzibat, a més d'acusar la líder d'AC d'oferir por i no futur.
Malgrat tot, ha destacat que Catalunya sempre ha tirat endavant: "La por no ha fet gran a cap país, l'esperança sí. Vostè divideix entre un nosaltres i uns ells. Jo penso en un únic nosaltres. Mentre sigui president, no hi haurà cap català de segona, ni tan sols vostè", ha resolt.