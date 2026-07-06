Illa acusa Junts de tenir "amnèsia selectiva" amb el PP i diu que Sánchez és la via progressista

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 6 jul. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat Junts de tenir "amnèsia selectiva" amb el PP i ha afirmat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, representa la via progressista i per avançar a Espanya, i considera que la via del PP és la de la involució.
"El PP hauria d'estar al servei de Catalunya. Per exemple, demanant que es faci efectiva l'amnistia. Per exemple, facilitant que el català sigui llengua oficial a Europa. Per exemple, facilitant la millora del finançament autonòmic. I per això em sorprèn aquesta amnèsia selectiva i transitòria, espero que sigui transitòria, de Junts", ha dit en una entrevista a Rac1 recollida per Europa Press.
Preguntat per si l'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, hauria de tornar a Catalunya, ha dit que sí i ha afegit que també s'hauria d'aixecar la inhabilitació del president d'ERC, Oriol Junqueras, i d'aquells que estan pendents que se'ls apliqui l'amnistia.
Respecte a la data de les eleccions a Espanya, ha sostingut que "idealment" haurien de ser prop de la fi de la legislatura.
ZAPATERO
Preguntat per si ha parlat amb l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero després de la seva imputació per presumptes delictes de blanqueig de capitals, tràfic d'influències, frau fiscal i contraban dins el cas Plus Ultra, Illa ho ha afirmat i ha assenyalat que l'ha vist amb "ganes" d'explicar la seva versió, cosa que Illa l'ha animat a fer.
Ha afegit que l'ha vist "afectat" i Illa ha dit que l'han sorprès algunes informacions que han aparegut, tot i que ha demanat respectar la seva honorabilitat i la presumpció d'innocència.