Illa acusa Juanma Moreno de no posar "sobre la taula" una proposta de finançament per a Andalusia

Alberto Paredes - Europa Press
"Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya", afirma
BARCELONA, 9 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat el president de la Junta d'Andalusia i candidat a la reelecció, Juanma Moreno, de no haver posat en vuit anys "sobre la taula" una proposta que millori el finançament tant per a Andalusia com per a Catalunya.
Així s'ha expressat aquest dissabte el líder dels socialistes catalans durant una intervenció en la Festa de la Rosa del PSC a Montmeló (Barcelona), durant la qual ha carregat contra el PP per les seves crítiques a la proposta de finançament de Catalunya.
"Ens vens a donar lliçons tu a nosaltres, als socialistes? Que la bandera de la igualtat és nostra, que qui va dividir Catalunya i Espanya vau ser vosaltres, que els referèndums d'independència es van muntar amb governs vostres", ha sostingut.
Illa ha assegurat al president andalús que, si té "una proposta millor" sobre finançament autonòmic, l'estudiarà i la recolzarà.
Ha apuntat que "les eleccions no estan mai decidides" i ha expressat el seu suport i el compromís dels socialistes catalans amb els seus companys andalusos i, en particular, amb l'exministra d'Hisenda i candidata, María Jesús Montero.
I ha conclòs que "Catalunya no demanarà permís per liderar Espanya" i liderar polítiques com, per exemple, en l'àmbit de l'habitatge, i ha assegurat que Catalunya serà, en 10 anys, el millor territori d'Europa per viure.
"ELS DISCURSOS D'ODI FRACASSARAN"
D'altra banda, Illa ha assegurat que "els discursos d'odi fracassaran" a Catalunya perquè els catalans, al seu judici, faran una elecció política i ètica.
"Aquells que defensen la xenofòbia, que defensen la crispació i que defensen el passat, aquí us respondrem amb convivència, estabilitat i amb futur. Perquè serà una elecció no només política, també ètica", ha agregat.
En aquest sentit, ha subratllat que Catalunya "estarà present en aquest esforç europeu, en aquesta sacsada interna que necessita Europa" després d'uns anys en els quals, ha dit, no ha pogut desenvolupar tot el seu potencial.
Finalment, ha destacat les inversions en matèria educativa, que ha xifrat en 2.000 milions d'euros, per millorar infraestructures i les retribucions dels docents, i ha conclòs: "Mai s'havia fet tant en educació".