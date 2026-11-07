Illa acusa el govern d'Ayuso de tenir "molta barra" per beneficiar-se de les regions perifèriques

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el govern de la Comunitat de Madrid, encapçalat per Isabel Díaz Ayuso, té "molta barra" perquè diu baixar impostos però es beneficia d'un efecte de capitalitat i de la prosperitat de les regions perifèriques.
Així ho ha manifestat en una entrevista a 'El Nacional' recollida per Europa Press aquest dissabte en ser preguntat per la pressió fiscal a Catalunya pel que fa a Madrid o altres territoris.
En aquest sentit, Illa ha expressat que el de la Comunitat de Madrid no és un model exportable: "Vostè no gestiona millor; vostè ho està privatitzant tot. Vostè s'està beneficiant d'aquest efecte. Està desplaçant les bases fiscals a Madrid i empobrint la resta de territoris. Aquest no és el model que volem".
29N
Sobre les eleccions generals del 29 de novembre, Illa ha dit que el seu pronòstic és que continuarà havent-hi un govern encapçalat per Pedro Sánchez per la mobilització que veu en la ciutadania i pel que ha passat recentment en països com el Brasil, Israel o els Estats Units, on el missatge ha estat que la gent vol "pau, decència, serveis públics, administracions que pensin en el conjunt de la ciutadania i no en determinats grups d'interessos".
Sobre si la renúncia del ministre de Transports, Óscar Puente, després de l'accident ferroviari d'Urdir (Toledo) deixa Sánchez sense tallafocs, ha dit que Puente ha fet el que sentia que havia de fer i no hi ha hagut cap altra consideració: "Això ennobleix la política. Una frase emblemàtica amb la qual va acabar: 'no tots som iguals', la seva actitud la reforça".
En relació a la possibilitat que l'advertiment de Puente sobre el funcionament de l'AVE Barcelona-Madrid pugui provocar temor a usar aquesta línia, Illa ha dit que no li preocupa, que ara hi ha una crisi reputacional pel que fa a l'alta velocitat, perquè hi ha hagut dos accidents molt rellevants en 10 mesos, però que el sistema és "segur", segons els experts.
El que cal fer ara, segons el president de la Generalitat, és "invertir a fons per actualitzar-la", per la qual cosa ha demanat que es faci, que per sobre de tot es preservi la seguretat i que el servei resulti el menys afectat possible.
Sobre Sánchez, ha dit que és una persona que ha viscut molts episodis i que té una capacitat de resiliència personal alta, encara que dilluns, durant la seva visita a Barcelona, no va veure afectat: "Ningú, cap dirigent polític, es queda indiferent quan veu de primera mà una tragèdia d'aquest tipus".
Sobre les inversions a Catalunya durant els últims 8 anys, Illa ha dit que hi ha un recorregut de millora, però que si es miren les xifres en nombres absoluts han crescut perquè ha crescut el conjunt de l'economia.
"Nosaltres vam proposar un mecanisme estructural per resoldre aquesta qüestió, que és el Consorci d'Inversions, que no va rebre el suport de Junts per Catalunya i estem cercant una fórmula per posar-ho en pràctica", un mecanisme que garanteixi que aquelles inversions finançades per l'Estat a Catalunya siguin executades per un consorci en el qual estigui present la Generalitat.
Sobre la possibilitat d'un govern PP-Vox, Illa ha dit que "aquest és un escenari que no es produirà", i sobre la formació que encapçala Santiago Abascal ha dit que el que vol és uniformitzar Espanya, eliminar l'autogovern de Catalunya i "espanyolitzar Catalunya", i ha criticat que Junts digui que està al mig.
"Enmig de què? Aquí hi ha dues opcions: o seguir progressant o una involució. Com pots estar tu al costat de partits que s'han manifestat 15 vegades contra la llei d'amnistia? Que han treballat activament perquè el català no sigui oficial? Amb PP i Vox, que diuen que volen eliminar l'autogovern? Com pots estar flirtejant amb partits que diuen que volen eliminar els mitjans de comunicació públics a Catalunya?", ha lamentat.
DIMISSIÓ DE RIVAS
Sobre la dimissió del seu cap de Gabinet, Eduard Rivas, per una investigació sobre presumptes contractes irregulars a Esparreguera (Barcelona), on va ser alcalde, Illa ha dit que és una persona "d'una categoria humana molt alta" i que no té més que paraules d'agraïment pel treball que ha fet.
"S'ha explicat amb molta claredat tot el que hi ha hagut, i ell ha explicat també els motius de la renúncia i amb un grau d'autoexigència per part del senyor Rivas respecte a com entén ell el desenvolupament de les seves funcions que és encomiable", ha assenyalat, i ha reiterat que no tots són iguals.
BLOCUS
Preguntat sobre l'actuació dels Mossos el cap de setmana passat per evitar nous disturbis vinculats al fenomen 'Blocus', sobre la qual la CUP assegura que es van fer registres per perfil racial, Illa ha subratllat que va ser "impecable" i li ha traslladat el seu suport i reconeixement al cos policial català.
Sobre els disturbis del 24 d'octubre a Barcelona, que es van saldar amb 130 detinguts i diversos comerços vandalitzats, Illa ha dit que "qui la fa la paga", que arribaran a conèixer qui està darrere d'això i que, si són menors, se'n responsabilitzaran els pares.
POSSIBLE SUCCESSOR DE SÁNCHEZ
Sobre si es veu com un possible candidat a substituir Sánchez al capdavant del Govern central, Illa ha dit que l'actual president "té futur encara a Espanya, i bastant" i ha vaticinat que el 29 de novembre tornarà a ser president.
"Jo ara estic molt centrat a Catalunya, em sento molt honrat de tenir aquesta responsabilitat. Això requereix molta dedicació, que ho faig amb molt gust, i el meu plantejament ara està al 100% a Catalunya", ha resolt.