Illa acusa Garriga (Vox) de ser un "indocumentat, un maleducat" i un provocador

David Zorrakino - Europa Press
Assegura que les polítiques de Vox es posen en evidència mirant els seus "referents" BARCELONA 30 set. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha acusat el secretari general de Vox i líder del partit a Catalunya, Ignacio Garriga, de ser un "indocumentat, un maleducat, un provocador, un extremista i un demagog", després que Garriga hagi titllat de corrupte el president en la seva intervenció durant el debat de política general d'aquest dimecres.
Durant el torn de rèplica, Illa ha afirmat que no és un corrupte i ha afegit que Vox ha obert investigacions contra ell i altres dirigents en les quals no s'ha trobat res, i ha instat Vox a explicar el seu "finançament de Rússia via Hongria".
"Si hi ha corrupció, vostè n'és un exemple", ha assegurat en referència a Garriga, i ha defensat que respecte als casos de corrupció que han afectat el PSOE s'ha actuat amb diligència i promptitud, alhora que l'ha advertit que espera que sigui l'última vegada que li diu mentider i corrupte.
Ha assegurat que la millor manera de posar en evidència les polítiques que defensa Garriga és mirar què ha passat allà on governen els seus "referents", i ha esmentat el president dels Estats Units, Donald Trump; el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu i el president argentí, Javier Milei.
Així, ha dit que aquests líders han retallat impostos als més rics, han iniciat guerres que han portat a l'augment de preus, que ha afectat el conjunt de la població: "Gràcies al fet que els seus socis, amb els quals vostè i el seu cap es fan fotos, han iniciat guerres arreu del món, i en alguns llocs hem vist genocidis que vostè no ha condemnat. Això és el que vostè intenta tapar", ha apuntat.
Ha posat el focus en la disjuntiva entre autoritarisme i democràcia que va plantejar en el seu discurs aquest dimarts, davant la proposada per Garriga entre civilització i barbàrie, que considera d'una "superioritat moral" inacceptable, i li ha recomanat llegir el papa Lleó XIV, del qual ha citat les seves paraules sobre que tota forma de discriminació és contrària al pla diví.
EDIL DE VOX A SABADELL
Illa ha assegurat que rebutja l'intent d'agressió patit pel líder de Vox, Santiago Abascal, en un acte a Tarragona el passat 18 de setembre, i ha preguntat a Garriga si rebutja l'actitud de l'edil de Vox a l'Ajuntament de Sabadell (Barcelona) que va representar un tret al clatell, en un gest adreçat a una assessora dels Comuns: "Quines mesures prendrà respecte a aquest regidor?".
Així mateix, ha qüestionat el seu posicionament sobre els insults que "impulsen des del seu partit polític contra el president espanyol, Pedro Sánchez. 'Pedro Sánchez, fill de puta'", i ha criticat que la política de Vox no busca solucions sinó assenyalar culpables.