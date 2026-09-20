Illa acusa Feijóo i Abascal de visitar Catalunya per buscar-hi vots: "Treieu-vos d'enmig"

Alberto Paredes - Europa Press
GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha criticat les visites d'aquesta setmana a Catalunya dels líders del PP i Vox, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal: "No heu vingut quan calia defensar la convivència a Catalunya. Veniu a buscar vots".
"I nosaltres us diem: Quin projecte teniu per a Catalunya? Cap, veritat? Doncs almenys no entorpiu a aquells que tenim projecte, com el president Sánchez i els socialistes catalans. Treieu-vos d'enmig", ha dit aquest diumenge durant la Festa de la Rosa del PSC a Gavà (Barcelona).
Davant del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, Illa ha criticat Feijóo la seva actitud davant de la Llei d'Amnistia, la reforma del finançament autonòmic, l'oficialitat del català, gallec i basc en la UE i el repartiment de menors de Ceuta: "Catalunya ho té clar: no a Abascal, no a Feijóo i no a Aznar, i sí a Sánchez".