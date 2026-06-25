Illa activa els mecanismes de cooperació pels terratrèmols a Veneçuela: "Estarem al vostre costat"

BARCELONA 25 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès activar els dispositius de cooperació per enviar ajuda humanitària a Veneçuela després dels terratrèmols al país: "Hem activat els dispositius de cooperació per enviar l'ajuda que sigui necessària. Estarem al vostre costat".
En un missatge a X recollit per Europa Press aquest dijous, ha traslladat el seu suport als afectats pels terratrèmols i a les seves famílies, i ha assegurat que Catalunya està amb el poble veneçolà "en aquests moments tan difícils".
Almenys 32 persones han mort i més de 700 han resultat ferides a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de magnitud 7,2 i 7,5 en l'escala Richter que s'ha produït al nord del país.