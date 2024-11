Illa accepta "cordialment" la reelecció de Trump i demana una Europa més forta i unida

BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat que accepta "cordialment" els resultats de les eleccions als Estats Units i la reelecció de Donald Trump com a nou president electe, davant la qual cosa ha demanat una Europa més forta i unida.

En un missatge a X en anglès i en català recollit per Europa Press, ha assegurat que continuaran treballant en una agenda transatlàntica que abordi reptes com el canvi climàtic i la seguretat.

"Acceptem cordialment els resultats democràtics als Estats Units i la reelecció de Donald Trump com a nou president electe. Continuarem treballant per avançar cap a una Europa més forta i unida que estableixi una agenda transatlàntica que treballi reptes com el canvi climàtic o la seguretat", ha manifestat.