Illa està "absolutament a sobre" del Govern i l'actualitat i opina des de l'hospital

Els consellers atendran "els actes propis i els derivats de l'activitat del president"
BARCELONA, 20 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, està "absolutament a sobre" dels diferents temes del Govern i l'actualitat, i en trasllada la seva opinió, mentre continua a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, on està ingressat des de dissabte per una osteomielitis púbica.
"La comunicació és fluïda cada dia sobre les diferents qüestions i evidentment el president Illa no només n'és plenament conscient, sinó que trasllada la seva opinió", ha explicat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha celebrat l'evolució favorable del seu estat de salut.
"Vostès crec que el coneixen bé, i efectivament és una persona que li agrada estar molt a sobre de les qüestions del dia a dia", ha afegit, després de detallar que ha estat pendent durant el matí de les afectacions per la pluja a Catalunya, especialment a la província de Girona.
Ha dit que els consellers han trobat a faltar la presència del president en la reunió setmanal del Consell Executiu, però que el mateix president va demanar que el Govern mantingués l'activitat amb normalitat i "que es notés el mínim possible la seva absència".
ALBERT DALMAU
Sobre el paper del conseller de Presidència, Albert Dalmau, a qui Illa ha delegat el despatx de president, ha dit que serà ell qui atendrà els grups en la sessió de control de la setmana vinent al Parlament i mentre dura l'absència d'Illa, i que és "una decisió de la Mesa".
Preguntada per si Dalmau assistirà a tots els actes que havia d'assistir Illa per agenda, ha respost que Dalmau i la resta de consellers atendran "amb normalitat els actes propis i els derivats de l'activitat del president", però no està previst que el substitueixi en els pròxims viatges internacionals.