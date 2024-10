Illa abordarà el problema de l'habitatge en el debat de política general al Parlament

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -

El president de la Generalitat, Salvador Illa, abordarà el problema de l'habitatge com un dels principals assumptes en la seva intervenció durant el debat de política general (DPG) al Parlament, que se celebrarà els dies 8, 9 i 10 d'octubre.

Ho ha anunciat la portaveu de la Generalitat i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en la roda de premsa posterior a la reunió setmanal del Consell Executiu al Palau de la Generalitat, en què ha detallat que un dels principals blocs de propostes d'Illa estarà lligat a l'habitatge.

"És una de les principals preocupacions, per no dir la primera, de moltes famílies catalanes i, per tant, hem de donar resposta a un dels principals reptes que tenim com a país i que tenen les nostres famílies", ha expressat Paneque, en referència a l'habitatge.