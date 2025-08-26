Illa abordarà dimarts amb Renfe i Adif mesures "urgents" per millorar el servei de Rodalies

Aquest mateix dimarts ja s'ha produït una reunió per parlar de les incidències del cap de setmana
BARCELONA, 26 ago. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reunirà dimarts que ve amb representants de Renfe i Adif per abordar mesures "urgents, contundents i estructurals" per millorar el servei de Rodalies.
Així ho ha explicat en roda de premsa aquest dimarts la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, després de la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu.
Segons la consellera, la reunió amb Illa arriba després que el Govern s'hagi reunit aquest matí amb els operadors per demanar explicacions sobre les incidències dels últims dies.
En concret, diverses avaries en la R3 van obligar a tallar el servei durant gran part del cap de setmana, i aquest dilluns es van produir diversos talls i retards a les línies del sud de Catalunya.
ACTUACIÓ "MÉS CONTUNDENT"
Durant la trobada d'aquest dimarts, la Generalitat ha traslladat a les empreses la seva "preocupació" per les reiterades avaries als trens i en la infraestructura i ha fet una primera anàlisi de l'ocorregut.
El Govern creu que hi ha dos àmbits on es pot actuar de manera "més contundent", que són els trens i que les obres en les instal·lacions per millorar el servei no afectin a la xarxa.
Sobre la primera qüestió, Paneque ha recordat que a partir de 2026 començaran a arribar 3-4 combois mensuals a la xarxa ferroviària catalana: "Tenim una data d'inici d'aquesta millora", ha celebrat.