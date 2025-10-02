Illa aborda amb el president de l'Emília-Romanya (Itàlia) polítiques d'habitatge, salut i innovació

BARCELONA 2 oct. (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abordat aquest dijous durant el seu viatge oficial a Roma (Itàlia), en una reunió amb el president de la regió de l'Emília-Romanya, Michele de Pascale, els àmbits de col·laboració entre tots dos governs en matèries com l'habitatge, la salut i la innovació.
Segons ha informat el Govern en un comunicat, les dues regions tenen una estreta relació impulsada pel govern de Pere Aragonès, antecessor d'Illa, una relació que "els dos presidents estan compromesos a donar continuïtat".
Després d'aquesta reunió, el president català ha visitat a la basílica Santa Maria Maggiore de la capital italiana la tomba del papa Francesc, on ha estat rebut pel rector, José Jaime Brosel.