Illa aborda amb Lagarde (BCE) la situació econòmica actual i els "reptes" que afronta Europa

TARRAGONA 8 maig (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha abordat aquest divendres amb la presidenta del Banc Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, "la situació econòmica actual i els reptes econòmics que afronta Europa".
En una publicació a X recollida per Europa Press, Illa ha informat de la trobada, que s'ha produït aquest divendres durant l'acte organitzat pel Banc d'Espanya a Roda de Berà (Tarragona).
"Davant dels canvis que vivim, necessitem una Europa unida, que defensi els valors humans i la prosperitat compartida", ha assegurat el president català.