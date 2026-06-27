Illa abans del Comitè Federal del PSOE: "Avançar, esperança, esperança, esperança i res de pors"

El missatge del PSC en el Comitè Federal: "Als socialistes ni ens callen ni ens obliguen"
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat i primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha dit que arriba al Comitè Federal del PSOE d'aquest dissabte amb el missatge d' "avançar, avançar i avançar; esperança, esperança, esperança, i res de pors".
"Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem", ha declarat als periodistes en nom del PSC en entrar al Comitè.
"Els socialistes catalans venim a aquest Comitè Federal a dir que als socialistes ni ens callen ni ens obliguen", ha insistit al costat de la portaveu del PSC i presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
Quant a les acusacions de corrupció, ha contestat: "S'ha actuat amb una contundència suficient, exemplar, i crec que toca avançar".
"AMB EL CAP MOLT ALT"
Ha defensat també estar "amb l'ànim molt alt, amb el cap molt alt, amb l'aval de la feina feta en cadascun dels municipis" on els socialistes governen.
I ha reiterat: "Amb el Govern d'Espanya, amb l'ànim molt, molt alt, amb el cap molt alt i, sobretot, amb propostes de futur constructives i positives, amb esperança, sense por: així anirem".
Illa ha defensat també una Espanya plural i diversa enfront d'una "uniforme i monocolor".