Illa, en el 25N: "No pararem fins a acabar amb aquesta greu vulneració de drets"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha instat aquest dimarts a denunciar la violència masclista en el marc del 25N, Dia internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones, i ha afirmat que "no pararem fins a acabar amb aquesta greu vulneració de drets humans".
"Si vius o has estat testimoni de violència masclista, truca al 900 900 120. En cas d'emergència truca al 112", ha assenyalat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Illa ha citat l'espot que el Govern ha impulsat amb motiu del 25N: 'Si sembla violència masclista, és violència masclista', i ha afegit que també és així en el "món digital".