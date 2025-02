Illa: un 25% de la reserva pública de solars serà per a joves i un 10% per a vulnerables

Es marca com a objectiu modificar la Llei d'urbanisme catalana per agilitzar tràmits

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha avançat aquest dimarts que la convocatòria de reserva pública de solars destinarà un 25% als joves i un 10% als més vulnerables.

Ho ha dit en una intervenció en el marc d'una reunió de la Comissió Interdepartamental d'Habitatge, en la qual també ha garantit que els pisos que es destinin a lloguer assequible mantindran "sempre" aquesta condició.

Aquestes són les tres mesures que ha anunciat Illa amb l'objectiu de no impulsar solucions en matèria d'habitatge a curt termini, sinó "estructurals".

Ha defensat les ajudes a tots dos col·lectius, sobretot als joves: "Ja n'hi ha prou amb que els joves es gastin la major part del seu sou en habitatges com si fos un luxe", ha expressat, i ha inclòs en el segon col·lectiu a les persones en situació de vulnerabilitat social, les persones majors i les persones amb menys recursos.

Ha apuntat que el següent pas serà modificar la Llei d'urbanisme catalana per agilitzar tràmits, construir més ràpid i augmentar l'eficàcia: "Construir més".

"Crec que anem pel bon camí. S'estava construint a un ritme de 259 habitatges per any i ara estem en una producció de 4.400", ha dit, i ha reiterat que el Govern complirà amb la voluntat de construir 50.000 habitatges per 2030.