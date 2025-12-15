Ikea obrirà una nova botiga urbana i un punt de recollida a Girona el 21 de gener

GIRONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Ikea ha anunciat que obrirà una nova botiga urbana a Girona i un punt de recollida a Vilablareix (Girona) el 21 de gener, informa en un comunicat aquest dilluns.
Els dos locals han suposat una inversió conjunta de cinc milions d'euros i la creació de 60 llocs de feina, i el local de Girona se situarà al número 61 de la carretera de Barcelona.
La botiga comptarà amb prop de 1.200 productes de venda directa, a més d'assessorament en decoració i planificació, i una zona de restauració de 90 metres quadrats.
El nou punt de recollida se situa al número 5-7 del carrer Ciurana de Güell de Vilablareix i permetrà la recollida de comandes tant a la botiga com per internet.
Ikea ha explicat que amb aquestes obertures reforça la seva presència a Catalunya, on compta amb tres botigues tradicionals, tres botigues de format urbà i quatre espais de planificació, a més de diversos punts de recollida.